No primeiro dia do ano, o euro comemora o 20.º Aniversário, 16 anos em Portugal, mas alguns cidadãos ainda não disseram adeus ao escudo. O Banco de Portugal estima que em mais de 11,5 milhões de notas não prescritas, ou seja, que ainda se podem trocar nas tesourarias, estejam na posse de portugueses e estrangeiros mais de 96 milhões de euros. O valor é alto, mas segundo o banco se forem contabilizar as notas que já não se podem trocar este será superior.

A maior parte das notas, mais de quatro milhões, correspondem a 10,9 milhões de euros e são as de 500 escudos chapa 13. Segue-se a nota de mil escudos chapa 13 com valor equivalente a 18,7 milhões de euros em mais de três milhões de notas e as notas de dois mil escudos chapa 2, uma vez que na mão dos cidadãos estima-se que estejam cerca de 1,7 milhões e que perfazem um total de mais de 17 milhões de euros. Quanto às notas de maior valor, estarão na mão dos cidadãos cerca de 1,34 milhões de exemplares de cinco mil escudos chapa três, num total de mais de 33 milhões de euros e 332 mil notas de mil escudos, num total de mais de 33 milhões de euros.

Os cidadãos tiveram um espaço de um ano para trocar as moedas de escudo, durante 2002, e até ao final desse prazo foram entregues ao Banco de Portugal cerca de 284 milhões de notas, correspondentes a 5,3 mil milhões de euros. Desse total, 281 foram trocadas via depósito e 3 milhões por via direta. Desde dia 31 de dezembro de 2002 até 26 de dezembro, foram trocadas 5,5 milhões de notas, um total de 78,3 milhões de euros.

Segundo os mesmos dados, ficaram por trocar mais de 184 milhões de euros em moedas de escudo. No que diz respeito às notas, os cidadãos têm apenas até dia 28 de fevereiro de 2022 para entregar e trocar por euros.

“As notas de escudo recolhidas são destruídas (granuladas e compactadas formando briquetes) no Complexo do Carregado e, posteriormente, enviadas para incineração com valorização energética”, explica fonte do Banco de Portugal que afirma também não ter dados concretos quanto ao que leva as pessoas a guardar notas e moedas de escudos, mas acredita que o saudosismo, descuido ou um investimento alternativo podem estar na causa da retenção das moedas e notas antigas. “Podem tentar perceber sobre as mesmas se têm algum valor numismático, contactando, por exemplo, casas/clubes/fóruns de numismática”, aponta o regulador, uma vez que, “dependendo da moeda em questão (denominação, data, emissão, entre outros) e do seu estado de conservação, pode haver interessados na compra”.