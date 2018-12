Um motociclista sofreu ferimentos graves ao final da manhã deste domingo, na localidade de Outiz, em Vila Nova de Famalicão.

A vítima, com cerca de 40 anos, residente em Guimarães, seguia pela Estrada Nacional 206, quando chocou com um automóvel, tendo sofrido traumatismos em várias partes do corpo.

Assistido por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar do Médio Ave, o motociclista foi transportado em estado muito grave para a Sala de Emergência do Hospital de Braga.

A ocorrência foi registada pela GNR de Vila Nova de Famalicão.