Dados do Instituto de Registos e Notariado (IRN) mostram que, nos primeiros sete meses do ano, foram celebrados 315 casamentos homossexuais em Portugal.

Segundo dados deste instituto, citados pelo Correio da Manhã, dos 315 matrimónios, 181 foram entre homens e 134 entre mulheres.

Estes números têm vindo a crescer desde 2010, ano em que os casamentos entre pessoas do mesmo sexo passaram a ser autorizados em Portugal.

De acordo com o IRN, o número máximo de casamentos no masculino tinha sido, até agora, registado no ano passado, com a celebração de 307 matirmónios.

Os casamentos entre mulheres também têm registado uma evolução positiva: no último ano tinham sido registados 256 matrimónios.