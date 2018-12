O antigo futebolista António Simões foi assaltado no sábado passado, na cidade da Praia, em Cabo Verde.

De acordo com o Correio da Manhã, que cita o jornal Asemanaonline, a antiga glória do Benfica teve de ser assistido no Hospital Dr. Agostinho Neto e acabou por ser transportado para Portugal.

O presidente da Casa Benfica da Praia revelou que o assaltante já foi detido pelas autoridades.

Recorde-se que António Simões ajudou o Benfica a conquistar a Taça dos Campeões nos anos 60 e a seleção nacional a conquistar o terceiro lugar no Mundial de 1966.