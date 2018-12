Os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso salvaram três pessoas que se despistaram na Estrada Nacional 103, no concelho da Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga.

A ocorrência verificou-se na última madrugada, poucos minutos antes da uma hora, tendo a corporação povoense sido acionada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

O despiste do automóvel, à passagem da freguesia de Covelas, na Póvoa de Lanhoso, levou ao envolvimento de duas ambulâncias de socorro e um veículo de desencarceramento dos Bombeiros da Póvoa de Lanhoso, uma ambulância de socorro dos Bombeiros de Braga, uma patrulha da GNR da Póvoa de Lanhoso e uma patrulha do Destacamento de Trânsito da de Braga.

No local, as equipas verificaram tratar-se de três vítimas com ferimentos ligeiros, que foram transportadas para o Hospital de Braga pelos Bombeiros da Póvoa de Lanhoso e de Braga.

Nesta ocorrência estiveram presentes nove operacionais dos Bombeiros da Póvoa de Lanhoso, dois operacionais dos Bombeiros de Braga e quatro militares da GNR.