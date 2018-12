Está a pensar sair de casa na Passagem de Ano? Pode optar pelo vestido com lantejoulas, os saltos brilhantes ou a carteira de veludo, mas há uma coisa que tem de ter em mente: agaselhe-se bem.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um comunicado no qual alerta para as baixas temperaturas que se vão sentir no último dia do ano.

As temperaturas máximas vão variar entre os 14 e os 18ºC em todo o território continental, menos nas zonas Norte e Centro, onde as máximas irão variar entre os 8 e os 14 ºC.

Quanto às mínimas, as zonas Norte e Centro serão as mais frias, com as temperaturas a variar entre os -2 e os 4 ºC. No resto do território, a mínima estará entre os 4 e os 8ºC, com exceção do Algarve, que terá temperaturas entre os 8 e os 10ºC.

O IPMA prevê a formação de geada, pouca ou nenhuma nebulosidade e vento fraco.

“A baixa probabilidade de ocorrência de precipitação fraca para o Algarve, anteriormente prevista, diminuiu, não se prevendo que ocorra precipitação durante este período”, refere o comunicado.