Em apenas dois dias, a Operação Ano Novo da GNR já registou cinco mortos. Já a Operação Natal Tranquilo temrinou com 15 vítimas mortais. Para evitar um cenário semelhante, a GNR deixou um conselho importante.

As autoridades usaram a sua página oficial no Facebook para partilhar uma imagem com uma mensagem importante para os que vão andar na estrada na passagem de ano.

A GNR sublinha a necessidade de descansar antes de pegar no carro, aconselhando a parar de duas em duas horas, caso faça uma viagem longa.