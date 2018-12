Ao longo da sua carreira como atriz, Angelina Jolie conseguiu sempre conciliar a vida artística com o seu lado humanitário, principalmente como Especial das Nações Unidas para os Refugiados. Agora, a estrela de Hollywood parece estar preparada para dar o salto.

Na passada sexta-feira, duramte uma entrevista à BBC, Jolie não descartou a ideia de se candidatar a um cargo político.

“Se me perguntassem isso há 20 anos, iria rir-me. Digo sempre que vou onde for necessária. Não sei se estou preparada para a política, mas também brinco ao dizer que não sei se tenho algum esqueleto no armário”, afirmou.

“Estou apta a trabalhar com governos e forças armadas. Estou numa posição bastante interessante que me permite fazer muita coisa”, acrescentou.

Quando o apresentador sugeriu que Jolie se candidatasse contra Trump nas eleições presidenciais de 2020, a atriz respondeu com um simples "obrigada".