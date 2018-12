O Sporting ganhou contra o Feirense, este sábado, em Santa Maria da Feira, por quatro bolas a uma.

Raphinha abriu o marcador com um golo aos cinco minutos, ficando o clube de Alvalde em vantagem. Ainda na primeira parte Bruno Fernandes marcou a favor do Sporting (22’). Dois minutos depois o Feirense conseguiu reduzir a desvantagem, com um golo de Tiago Silva.

Já segunda parte, Bas Dost aumentou a vantagem para o Sporting (60’). Minutos depois, Luís Machado, jogador do feirense, marcou um autogolo, fixando o marcador nos 1-4.

Com esta vitória o clube dos leões marca lugar na final four da Taça da Liga.