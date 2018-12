Um sexagenário morreu debaixo do trator que conduzia e se despistou em Vila Verde, no distrito de Braga.

O acidente ocorreu na localidade de Duas Igrejas, da União de Freguesias de Ribeira do Neiva, no concelho de Vila Verde, quando o agricultor perdeu o controlo do trator, que entrou em despiste e capotou, tendo o sexagenário logo sofrido politraumatismos, especialmente na zona craniana.

Apesar dos esforços dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde e dos médico e enfermeiro da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM não foi possível reverter a situação dramática, tendo o óbito sido ainda declarado no local.

No local estão vários militares do Posto Territorial da GNR de Vila Verde e do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da GNR de Braga.