A vida é dura, curta e instável nos países mais infelizes do mundo. A maioria é há décadas afligida por doenças, guerras civis sangrentas, golpes militares, corrupção, má gestão e governos autoritários, com muitos chefes de Estado a manterem-se no poder durante décadas.

Nos dez países mais infelizes do mundo encontramos exemplos de todos esses dramas, que impedem o desenvolvimento económico e social, a estabilidade e a concretização dos anseios humanos da maioria das populações.

Na parte mais baixa do Índice Global de Felicidade da ONU, entre os países com mais razões de queixa do seu estado estão sobretudo nações da África Subsariana, muitas delas recentes, herdeiras de um legado de colonização. Essa herança está ainda presente nas fronteiras, feitas à régua pelos poderes coloniais do século XIX, sem ter em conta identidades religiosas e tribais, alimentando conflitos, como no caso do Sudão do Sul e da República Centro-Africana.

Os problemas políticos derivados da atração pelo poder de muitos dirigentes, que se agarram ao cargo e preferem alterar as constituições dos seus países a cumprir os limites de mandatos, como no caso do Burundi, o mais infeliz de todos os países da lista. Na Tanzânia, é um presidente que recorre à violência contra opositores, jornalistas e homossexuais para ganhar apoios entre os mais conservadores.

Outras nações mais infelizes são a Síria e o Iémen, países do Médio Oriente, que sofrem guerras civis há anos, e foram palco de diversas intervenções internacionais, e onde se desenvolveram grupos extremistas islâmicos, que destabilizam a região e atentam regularmente contra os direitos humanos.

Esta dinâmicas geopolíticas afetam a vida de centenas de milhões de pessoas, muitas das quais vivem abaixo do limiar de pobreza, sem acesso às condições mais básicas de saneamento, habitação, tratamento médico e até alimentação. Esta situação afeta sobretudo os mais frágeis, que geralmente são as crianças. Segundo a UNICEF, sem ação urgente, 56 milhões de crianças com menos de cinco anos morrerão de doenças evitáveis até 2030. Assim é difícil ser feliz.

Os países mais infelizes do mundo

Burundi. Casas da morte num dos países mais pobres: Uma reportagem da BBC revelou em dezembro a existência de casas de tortura secretas, naquele que é um dos países mais pobres do mundo. As imagens da BBC mostram sangue a escorrer do esgoto de uma casa, confiscada pelas forças de segurança, afetas ao presidente Pierre Nkurunziza. Muitos dos opositores do presidente terão sido torturados e assassinados desde 2015, quando Nkurunziza decidiu alterar a Constituição, para poder concorrer a um terceiro mandato, espoletando protestos generalizados, que foram reprimidos com grande brutalidade, e resultaram em meio milhar de mortos e centenas de milhares de pessoas deslocadas. Nkurunziza pretende mudar a capital de Bujumbura para Gitega, por considerar que aquela se tornou num polo da oposição.

República Centro-Africana. Um país em pedaços: Duas em cada três crianças precisam de assistência humanitária na República Centro-Africana (RCA), segundo dados da UNICEF. Há anos que o país é palco de combates entre grupos armados, desde o derrube do presidente François Bozizé, em 2013, pela rebelião Séléka, uma aliança de muçulmanos do norte do país. A contraofensiva foi liderada por milícias do sul, maioritariamente cristãos e animistas. Hoje, o governo do presidente Faustin-Archange Touadéra, que venceu as presidenciais de 2016, controla apenas cerca de um quinto do território, estando o resto do país sob controlo de cerca de 15 milícias. A ONU tem os seus capacetes azuis no terreno. São cerca de 13 mil militares de vários países, incluindo 159 paraquedistas portugueses.

Sudão do Sul. Uma pausa nos conflitos constantes: Foi assinado em agosto um cessar-fogo que poderá pôr fim à guerra civil que dilacerou o país mais novo do mundo nos últimos cinco anos (embora o país, criado em 2011, viva em permanente estado de conflito desde a sua fundação, conseguida depois de uma longa guerra). O acordo incluiu a entrada do líder rebelde Riek Machar no governo, como um dos cinco vice-presidentes. O conflito surgiu de uma disputa por poder entre Machar e o presidente Salva Kiir, matou dezenas de milhares de pessoas e levou à deslocação de milhões. Apesar do acordado, especialistas relembram que este é um acordo praticamente igual ao assinado em 2015, e que acabou um ano depois. Muitos dos refugiados do país continuam com receio de regressar.

Tanzânia. Perseguição a opositores, jornalistas e gays: Nos últimos meses, a Tanzânia deteve representantes do Comité para Proteção de Jornalistas, expulsou raparigas grávidas das escolas e montou uma perseguição aos homossexuais. Muitos jornais foram suspensos. Políticos da oposição, jornalistas, líderes estudantis e outros críticos do regime foram raptados, forçados ao exílio ou assassinados. Muitos continuam desaparecidos. A repressão aumentou desde a eleição em 2015 de John Magufuli como presidente. O chefe de Estado tem pouco apoio entre a população e o seu controlo sobre o partido é menos sólido do que o dos seus antecessores. A repressão política e social é uma resposta a esta fragilidade e muitas das suas ações visam conquistar uma base de apoio maioritariamente conservadora e evangélica.

Iémen. Guerra, fome e a esperança do cessar-fogo: Ao fim de três anos de conflito, foi negociado um cessar-fogo entre os rebeldes houthis, apoiados pelo Irão, e as forças governamentais, patrocinadas pela Arábia Saudita. Segundo o secretário-geral da ONU, António Guterres, o acordo incluirá o destacamento de forças neutrais, supervisionadas pela ONU, e o estabelecimento de corredores humanitários. Os soldados de ambos os lados do conflito retirarão da cidade de Hodeidah, a principal porta de entrada para a importação de comida, combustível e medicamentos, de que dependem dois terços da população iemenita, tal como de ajuda humanitária. Segundo a ONU, no Iémen 13 milhões de pessoas enfrentam fome extrema, possivelmente “a pior fome nos últimos 100 anos”

Ruanda. Candidata acusada por participar em eleições: O Ruanda foi sacudido quando Diane Rwigara, a política de maior de destaque da oposição, foi absolvida este mês das acusações de insurreição e fraude eleitoral. A política, de 37 anos, foi presa após tentar concorrer às eleições presidenciais, num raro desafio ao atual chefe de Estado, Paul Kagame, num país com pouca tolerância para divergência política. O presidente é reconhecido internacionalmente por ter conseguido a recuperação do país após o genocídio de 1994. Sob a direção de Kagame, houve uma rápida e pacífica melhoria das condições económicas, tal como alguns avanços nos direitos das mulheres. No entanto, críticos do regime e organizações dos direitos humanos acusam Kagame de suprimir os média, a oposição e de manter um governo autocrático.

Síria. O desfecho incerto de uma guerra de sete anos: Num momento em que a guerra civil síria, que devastou o país nos últimos sete anos, parecia estar na sua reta final, a retirada antecipada dos EUA poderá renovar o conflito, dando margem de manobra à ofensiva da Turquia contra as forças curdas, anunciada ainda este mês. O Estado Islâmico, que, segundo algumas estimativas, já só controla cerca 10% do seu território original, poderá encontrar algum espaço para respirar e se reagrupar, enquanto os seus adversários curdos são atingidos pelas forças turcas e perdem o apoio militar norte-americano. Entretanto, russos, turcos e iranianos, apoiantes das várias fações envolvidas no conflito, já tinham chegado a um acordo sobre o futuro processo constitucional sírio, que poderá ser afetado por estas movimentações.

Libéria. Ex-futebolista consegue transição pacífica: O pequeno país do interior de África continua a ser um dos menos desenvolvidos do mundo, ainda muito assente na agricultura e dependente da ajuda externa para garantir as necessidades da sua população. Sendo um dos países mais afetados pelo VIH/sida (mais de um milhão de pessoas está infetada com o vírus, diz a ONU), tem tido boas notícias nos últimos anos pela diminuição da prevalência da doença e agora já se fala que poderá ser um dos primeiros países africanos a erradicar a infeção. Uma boa notícia num mar de mau karma, com o aumento do desemprego e das desigualdades. Sem eletricidade, hospitais sem medicamentos e tal é a falta de segurança que até os ministros são assaltados em pleno dia.

Malawi. Nem trabalho, nem luz, nem segurança: Este ano, pela primeira vez na sua história, a Libéria teve uma transição presidencial pacífica. Apesar de alegações de fraude eleitoral, a tensão não se traduziu em violência, contrariamente às eleições anteriores, em que a polícia matou pelo menos um apoiante da oposição. O presidente eleito foi George Weah, ex-futebolista, nomeado o melhor jogador do mundo em 1995 pela FIFA. Com transição pacífica, é acusado de não se distanciar do ex-presidente Charles Taylor, criminoso de guerra conhecido por utilizar crianças como soldados. A ex-mulher de Taylor, Jewel Taylor, é inclusivamente a vice-presidente de Weah. Apesar disso, a estabilidade política poderá contribuir para a Libéria a subir no Índice de Felicidade humana.