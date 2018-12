David Ribeiro, deputado municipal do Porto que foi acusado de racismo, vai recorrer da multa que lhe foi aplicada pela Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial. A confirmação foi dada pelo próprio ao Jornal de Notícias.

“Vou apresentar recurso. De momento nada mais tenho a acrescentar”, revelou.

Ontem, o SOS Racismo revelou em comunicado que David Ribeiro tinha sido notificado da decisão tomada pela comissão. Segundo o comunicado da associação, o deputado ficou sujeito ao pagamento de uma multa no valor de 428,80 euros “pela prática de atos de discriminação social, sob a forma de assédio”.

A associação, reconheceu ainda que a decisão ainda é passível de “impugnação judicial”, mas congratulou a atitude da comissão, que “fazendo cumprir a lei, condenou o teor racista e xenófobo” das declarações expressas por David Ribeiro.

A decisão vem na sequência de uma publicaçõe feita pelo deputado no seu facebook - que no dia 22 de julho, escreveu um texto intitulado “Ciganos romenos no Porto”.

A publicação dizia que “um grupo de 20 a 30 romenos, maioritariamente mulheres e jovens” criou “um autêntico martírio aos residentes e comerciantes da zona”, falando em problemas com o lixo e em assaltos em supermercados.