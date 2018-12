Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo em mais uma vitória da Juventus, desta feita frente à Sampdoria, ao apontar os dois golos da formação italiana.

O internacional português fecha o ano com 49 golos marcados, ficando apenas a um golo da meta dos 50 golos anuais.

Com esta vitória, a Juventus soma agora 53 pontos e segue no primeiro lugar do campeonato com mais 12 pontos que o segundo classificado, o Nápoles.