O acidente de viação ocorreu cerca das12h40, na Rua da Boucinha, paralela à Estrada Nacional 301, freguesia de Vilela, na Póvoa de Lanhoso, envolvendo todas as operações 24 elementos e onze viaturas, dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, além da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo de Braga do INEM e ainda militares do Posto Territorial da GNR da Póvoa de Lanhoso.