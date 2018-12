Há dias li um artigo de opinião que defendia que o Natal é a data mais hipócrita do ano. Por um lado as pessoas acham que têm de ser muito boazinhas, mas se for preciso andam à pancada por causa de um brinquedo no supermercado. Acha que o Natal perdeu significado nos últimos anos?

Nos últimos anos não sei dizer. Eu tenho 66 anos e em miúdo já havia estes aspetos muito comerciais. Não havia centros comerciais, mas havia a ideia de que os presentes eram tudo. Para os cristãos é bom que o Natal seja também outra coisa. A referência é a pessoa de Jesus e o seu nascimento – e é bom que alguma coisa de novo surja com a celebração do nascimento, também a possibilidade de nascer de novo para cada um de nós. Essa ideia do ser bonzinho é fazer se calhar o pequeno bem concretamente possível para cada um de nós e não nos deixarmos engolir pela mentalidade consumista que, na verdade, consome muitas das nossas energias e do nosso imaginário. Esta época pode também ser para muitos um lugar de resistência a tudo isso. Mas tem muitas coisas bonitas no que diz respeito às pessoas: há quem, como na guerra, faça umas tréguas de Natal, gente que se reconcilia, famílias que se entendem e se reúnem para a Consoada ou para o almoço de Natal. O que é de facto dramático, como o Papa referia recentemente, é que há sítios onde, enquanto alguns se banqueteiam, as populações continuam a passar fome. Claro que não se pode resolver um problema destes num Natal, mas tem mesmo de se resolver, até porque somos capazes disso.

Como foi o Natal aqui em Santa Isabel?

Aqui damos um grande relevo à preparação para o Advento, para ver se a gente põe o acento onde ele deve estar e não nos distraímos com as outras luzes que à volta da luz do Natal se podem acender, e acendem muito cedo – na nossa cidade o Natal começa logo a seguir ao Halloween e, sob esse ponto de vista, já acabou. Mas para os cristãos agora é que começa propriamente o tempo de Natal, que vai até à festa do batismo do Senhor. As celebrações são as habituais: há uma missa vespertina ao fim da tarde, que se chama vigília, a missa da noite [missa do galo], que aqui foi à meia-noite, e depois as duas missas do dia 25 – a da aurora, que é adaptada em termos de linguagem para os miúdos, e aqui temos muitas crianças, felizmente, e a missa do dia, em que as leituras aportam uma reflexão teológica mais conceptualizada, com o prólogo do Evangelho de S. João: ‘O Verbo fez-se carne e habitou entre nós’.

Além das missas há outras iniciativas?

O Padre Ismael, que é outro pároco da nossa equipa, num destes dias do Advento abriu as portas da igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Rato, para um jantar de Natal a sem-abrigo aqui da zona e da cidade. O projeto Abrigo, aqui da paróquia de Santa Isabel, procura acompanhar as pessoas que desta área – Campo de Ourique, Rato – que estão nessa circunstância. Mas é acompanhar mesmo as suas histórias de vida, as idas ao hospital, para a pouco e pouco, depois da confiança, poderem habitar uma casa.

Tinha a ideia de que esta é uma paróquia rica. Essas duas realidades – a dos sem-abrigo e a das pessoas abastadas – convivem aqui de forma próxima?

É verdade que não temos muitos sem-abrigo nesta zona da cidade – por ora, vamos ver o que acontece. Em termos de urbanismo, há casas grandes e boas nas grandes avenidas que foram rasgadas no início do século XX e depois há uns pátios internos que quase não se veem. Como já são muitas décadas de convivialidade, esta é uma zona muito entretecida, as pessoas ajudam-se e são próximas. Não há guetos.

Falando das classes mais ricas, tem pessoas que vêm para a missa em grandes carros?

Aqui a dificuldade é mesmo o estacionamento, por isso...

Ou senhoras com casacos de peles... Pessoas com sinais exteriores de riqueza.

Se calhar há. O que eu digo é que procuramos dar espaço aos sinais interiores de riqueza, que são a possibilidade de viver uma vida que faça viver o outro. Não temos nenhuma proibição de visons à entrada, mas claro que... Antes de ir para Roma fazer o doutoramento estive no Prior Velho, onde havia bairros de lata que depois, com a construção da ponte, foram arrasados e as pessoas realojadas, portanto sei do que falo. As paróquias da periferia e as paróquias do centro são duas realidades diferentes. E no entanto o Evangelho é anunciado a todos e espera-se que a todos sirva para a sua mudança de vida, que eventualmente passa também pelos casacos de vison [risos].

Quanto tempo esteve no Prior Velho? Foi difícil habituar-se?

Estive no Prior Velho o meu primeiro ano de padre. O difícil foi deixar... Gostei imenso de Roma e dos horizontes de reflexão teológica que se me abriram; mas deixar o Prior Velho, isso sim, foi difícil.

Nas suas homilias tenta fazer alguma pedagogia contra a ostentação e o materialismo?

Sim. A minha formação é teologia moral, e dentro da reflexão teológica ocupo-me das questões da ética social. É uma realidade que me está muito próxima e as pessoas sabem isso muito bem, portanto até devem aturar algumas tinetas a esse propósito. Sim, é muita tecla que me é muito comum, mas espero não maçar as pessoas sempre com a mesma música.

Daquilo que vai ouvindo, do que vai sentindo, os problemas das pessoas no Prior Velho eram muito diferentes dos problemas das pessoas daqui ou há coisas comuns aos ricos e aos pobres?

Como os jornalistas sabem tão bem como os padres, os grandes problemas da humanidade não têm mudado muito desde há séculos – o que é que faz sentido? O que nos perturba? O que nos alegra e o que nos aflige? Claro que há coisas que mudam. Mas eu diria que as coisas mais profundas são as mesmas.

Há pouco disse-me que vinham aqui muitas crianças...

É verdade, temos essa sorte. Numa cidade como Lisboa, dada a mobilidade das pessoas, a paróquia é aquela com que a pessoa se identifica, e há até quem tenha mais de uma paróquia. Um dos coros começou comigo quando eles eram estudantes, muitos de Agronomia, e agora até moram em sítios diferentes, mas continuam a vir aqui e as crianças já cantam também. Na catequese temos 500 crianças. Na periferia cada paróquia tem mil e tal ou dois mil pimpolhos, quando digo que temos aqui muitas crianças é para o que seria expectável num bairro envelhecido. Agora temos esta especulação imobiliária terrível, mas antigamente muitas casas passavam dos avós para os netos, e isso mudou um bocadinho o figurino do bairro. Depois temos o liceu e escolinhas aqui à volta que cá vêm à catequese.

Essas crianças às vezes não causam perturbação na missa?

É muito bom! É como na casa de família. Quando há crianças há crianças.

E há confusão?

Com certeza. Mas isso é uma coisa boa, desde que a gente entenda a igreja não como um quartel – sem desprimor para os militares – mas como uma família de famílias e também família para os que não têm família. Essa é outra questão neste centro urbano, dar atenção às pessoas que estão sozinhas. Temos um grupo bom de voluntários que fazem companhia, conseguem trazer as pessoas de um terceiro andar sem elevador para ir ao cabeleireiro, ao cinema ou ao café. Se uma pessoa ia sempre fazer as comprinhas do dia-a-dia e deixou de aparecer, alguma coisa se passa e eles estão atentos a isso. Ter este tipo de antenas de aspeto social é também importante.

Além das crianças, os telemóveis também causam perturbação?

Não há missa em que não toque algum. Nos princípios era muito aflitivo. Também calha – nunca tive esse azar, nunca levo telemóvel e está quase sempre no silêncio – mas já aconteceu o telemóvel do padre que tocou.

O que veio primeiro para si: o seminário ou a faculdade de Medicina?

Fiz o curso de Medicina primeiríssimo, só fui para o seminário quando já estava na especialidade, e aliás não interrompi a especialidade, fiz o curso de Teologia enquanto trabalhava no Hospital de Santa Maria. Depois interrompi algum tempo o exercício de Medicina quando fui fazer o doutoramento em Teologia em Roma, mas nessa altura também trabalhei no Gemelli [hospital em Roma] dois dias por semana para não perder a mão – ou o olho, no caso do microscópio. Sou patologista, quando voltei de Roma fiz citologia no IPO até me reformar.

Ser médico e padre era quase como ter duas vidas em paralelo?

Não. Era e é uma vida – não há espaço para mais. Na maior parte do tempo em que estive no exercício da medicina não estava com uma paróquia. Em termos de responsabilidade territorial só vim para aqui em 99, por isso nos últimos tempos sim, tive as duas atividades em simultâneo. Mas não estou sozinho, é uma equipa de padres, e depois há uma estrutura boa, o conselho pastoral funciona, e há uma equipa ótima de leigos responsáveis nas várias áreas. Não posso dizer que a paróquia existe mesmo sem os padres, mas é bom que não exista só por causa dos padres. Agora por acaso tenho outro desafio: desde que saiu o padre Tolentino para Roma como bibliotecário da Santa Sé e chefe dos Arquivos estou eu como vice-reitor da Universidade Católica e portanto tenho outra vez menos tempo, mas numa paróquia urbana o tempo da manhã até meio da tarde é relativamente calmo e tudo funciona. Consegue-se harmonizar. Estou de acordo consigo – é um desafio. Mas não é um multiplicar de vidas. O gato é que tem sete, a gente só tem uma, portanto há que vivê-la bem. Às vezes é muito cheia e por isso passei a levantar-me mais cedo, para acomodar tudo direitinho, nomeadamente a oração.

Toda a gente nota que existe uma grande aceleração da vida contemporânea. As pessoas andam sempre a correr, as coisas acontecem muito depressa, nem as conseguimos acompanhar. Os padres têm tempo para pensar, para meditar?

Sofremos do mesmo mal que todos. A vida é difícil no que diz respeito a dar espaço ao que de facto é importante. E é bom que os padres não sejam os que andam a correr mais. Isso é um combate. Agora é muito comum ouvir as pessoas dizer que já nem falam, só mandam SMS, há os instagrams e outras coisas. Eu não sou frequentador de redes sociais e sou mesmo analfabeto a esse propósito. É evidente que há também coisas muito boas que nos são dadas por esses instrumentos e que nos aproximam. Só que às vezes é o contrário, distanciam-nos, fecham-nos dentro de nós e alienam-nos. Os meios são só meios, nós é que fazemos o resto.

Temos tendência a ver os campos da ciência e da religião não apenas como separados mas até como antagónicos. Quando conciliava as duas coisas não havia conflito por de manhã estar a lidar com a biologia e à tarde mudar de registo e ir falar sobre assuntos espirituais?

Não. Quando disse que havia só uma vida era nesse sentido. Numa perspetiva cristã, se tenho convicção de que o Deus que nos criou e criou o universo é o mesmo no qual eu acredito não há margem para separação entre aquilo que eu penso – e que é a ciência – e aquilo em que eu creio. O que não quer dizer que não haja tensões. Mas as tensões só fazem bem, é como nas cordas do violino: permitem que haja música. Vários de nós – o Padre Luís Archer, que era jesuíta e professor de genética, e foi o primeiro presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o Padre Miguel Ponces de Carvalho, que era biólogo e nos últimos anos foi pároco da Estrela, mais o Padre João Resina, que era físico e professor de Filosofia das Ciências no Técnico, só para mencionar os que já não estão connosco – juntávamo-nos de vez em quando precisamente para conversar acerca destes temas. Porque a área científica – e sobretudo a Medicina, falo por mim – põe-nos a cabeça a funcionar de determinada maneira e eu não sei funcionar de outra. Trabalhei sempre em leitura de diagnóstico e esta atenção para compreender a realidade antes de fazer alguma coisa é muito útil também em termos da minha atividade no âmbito religioso – escutar as pessoas, deixar espaço, perceber que, na perspetiva crente, o Espírito Santo sopra às vezes nas feridas, que as fendas de uma história pessoal deixam passar a luz e iluminam a existência.

Devido a situações mais dramáticas que encontrava no dia-a-dia não era por vezes levado a pôr em causa a sua fé?

Sim. A dúvida faz parte da fé. A fé, como a verdade em ciência, não é uma coisa acabada e arrumada, é sempre um caminho. Nisso as duas coisas têm muito que ver. Durante um tempo, escrevi numa revista do “Diário de Notícias” e do “Jornal de Notícias”, alternado com o Daniel Sampaio, uma coisa chamada ‘Por via das dúvidas’. Acho que a via das dúvidas é um caminho bom para a fé. Saber formular bem as questões é melhor do que tapá-las com uma resposta qualquer.

Com um dogma?

Exatamente.

E essas situações nunca abalaram a sua fé?

Até agora não. Mas pode ser que ainda aconteça.

Pelo facto de ser padre o acompanhamento que fazia dos pacientes era diferente do que faziam outros médicos?

Nunca fui capelão do hospital, figura que muito estimo – e conheci capelães extraordinários, e outros nem tanto. No que me diz respeito, creio que qualquer médico decente faria o que eu faria. Se muda alguma coisa não tem a ver com aquilo que se pode ver de fora, muda tudo, isso sim, em termos da motivação e da intencionalidade. Mas os médicos católicos são médicos como os outros.

A sua formação não enriquecia a sua maneira de exercer medicina?

Oxalá. Mas, mais uma vez, acho que isso não se topa. O importante no caso de um médico é estudar muito, ser competente, ter sentido clínico e trabalhar em equipa. Nisso estamos iguais a qualquer médico.

Hoje para ser médico é preciso ser ótimo aluno. Na sua época já era assim?

Não. Éramos normais. E agora também era bom que não fossem só as notas que decidem quem entra nas faculdades de Medicina. Na minha altura entrávamos todos. Não sobrava espaço, porque éramos muitos, mas havia lugar para todos. Acabava era por não serem tantos os que chegavam ao fim.

Como reagiram os seus colegas da área da Medicina quando lhes disse que decidiu tornar-se padre?

Houve de tudo. No que diz respeito aos meus amigos e colegas mais próximos, não digo que fosse uma coisa que estava na cara para todos, mas também não foi uma novidade estrondosa.

Essa intenção era uma coisa que já vinha de trás ou houve alguma revelação ou circunstância da vida que o fizesse tomar a decisão de ir para o seminário?

Começou com o envolvimento com a paróquia de São Sebastião da Pedreira, com o Padre Mário Correia, e depois mais ao nível da diocese, com o dinamismo que o Padre Janela tinha trazido para a pastoral juvenil. Fui achando graça àquele modo de estar, fui-me envolvendo e quando o Padre Alberto Neto colocou esse desafio houve dois que aceitámos e entrámos para o seminário. Quando a gente entra para o seminário não sabe se vai ser padre ou não. E de facto o outro que entrou comigo saiu logo ao fim do primeiro semestre.

Arrependeu-se?

Percebeu que devia seguir outro caminho. E hoje é professor, tem uma vida completamente diferente. O seminário é uma experiência forte mas de discernimento. Nada está definido à partida.

É para a pessoa perceber o que quer na vida?

Sim, isso é muito valorizado para que a pessoa possa não zangada com tudo e a bater com a porta, mas grata pelo tempo que lhe foi dado para se compreender melhor, perceber o que transporta na sua história, os seus anseios, o que a Igreja lhe pede, o leque de possibilidades que estão à sua frente.

E a sua família, como reagiu, também achou natural?

Acabou por achar. Estava na tropa em Évora quando resolvi dizer aos meus pais que ia entrar para o seminário. E combinei um jantarzinho num restaurante. Na altura era muito menos hábito do que hoje ir jantar fora, e então eles acharam que eu ia apresentar a ‘piquena’. Nesse sentido foi um bocadinho...

Um choque?

‘Ah! Afinal...’ Mas depois tanto o meu pai como a minha mãe, com trajetos diferentes, acolheram bem e apoiaram muito.

Em Portugal a percentagem de católicos praticantes tem vindo a decrescer de forma significativa. Acha que isso tem que ver com o estilo de vida contemporâneo, que deixa pouca margem para a religião?

E no entanto há um grande renascer daquilo a que podemos chamar as espiritualidades. Há um estudo recente acerca de Lisboa que diz que pela primeira vez apareceram aqueles que se chamam ‘crentes sem religião’.

Como assim, crentes sem religião?

São aqueles que acreditam em Deus mas não se inscrevem em nenhum grupo religioso. Há aspetos mais individualistas. Suponho que isso é para levar a sério, não fazer uma coisa genérica para as massas mas acompanhar as pessoas na sua história de vida, no seu itinerário crente. Há muita diversidade de percursos.

E como olham para essas pessoas? Com esperança, porque apesar de tudo são pessoas que acreditam, ou como ‘membros tresmalhados’ que podiam estar na Igreja e não estão?

No que respeita à atitude da Igreja – e o Papa tem sublinhado isso – é uma Igreja em saída, não para fazer proselitismo, mas para que a ‘notícia Jesus’ e o sentido de fraternidade na mensagem dos Evangelhos possa chegar como um suplemento de esperança e de ânimo. Não é para que todas as pessoas pensem o que eu penso, mas para que ao menos tenham conhecimento de Jesus e do movimento dos seus discípulos – os de primeira hora e os de agora. Até sob o ponto de vista da arte. Hoje há muitos jovens que chegam a uma igreja e não sabem o que estão a ver, seja uma representação da Santíssima Trindade ou aquele ‘atleta’ colocado numa cruz. Estou a exagerar, mas mesmo desse ponto de vista cultural há um decréscimo do conhecimento da simbólica da fé cristã. O importante, creio, é ter comunidades mais pequenas mas mais sólidas, enraizadas no Evangelho e não no hábito – ‘a minha família sempre fez assim, por isso também faço’.

Poucos mas bons, é isso?

Não. Poucos mas honestos, no sentido de viver com humildade e acreditando que um mundo mais justo e mais fraterno é possível. Voltamos à história dos visons...

Há dias ouvi uma figura pública contar que, em jovem, houve um dia em que se confessou e meia hora depois sentiu necessidade de se confessar novamente porque tinha feito alguma coisa que não devia. E confessou-se outra vez. Acha que a Igreja coloca demasiado a tónica no pecado?

Colocou, não tenho a certeza se ainda é assim. Aliás, os tradicionalistas acusam o Papa de, ao acentuar a misericórdia e o incondicional do amor de Deus, fazer esboroar todo um edifício que, esse sim, assentava na culpa. A confissão, não raro, apresentava-se – estou a falar no passado esperando que hoje já não seja assim – como uma pescadinha de rabo na boca: ‘eu na minha fragilidade sou pecador, arrependo-me, vou-me confessar, peco, arrependo-me, vou-me confessar’ e não saía desse círculo. Isto não é para ver se somos super-homens e fazemos sempre o ótimo, mas para fazermos o melhor que conseguimos, o pequeno bem que, nestas circunstâncias, consigo realizar. Com trabalho, com discernimento, percebendo que não tudo é sol ou sombra, que há muitas zonas de penumbra, mas não desisto de caminhar. E esse não desistir de caminhar corresponde à vocação da santidade. Durante um tempo a culpa foi resolvida entre o confessionário e o divã da psicanálise. E ainda hoje há muitas pessoas que acompanhamos e que também são acompanhados pela banda psiquiátrica. Tenho psiquiatras que sugiro a pessoas e também recebo pessoas de vários psiquiatras.

Fazem ‘troca de fregueses’?

Há pessoas que sob o ponto de vista espiritual podem ser acompanhadas bem por nós, mas não temos respostas técnicas e é bom que não façamos psicanálise de vão de escada. A experiência da culpa e o sentimento de culpa são assuntos delicados, não há um pronto-a-vestir, é alta costura, e há pessoas mais preparadas e mais competentes, portanto é bom que não se faça um clima de terror como já existiu.

Todos nós já ouvimos padres a dizer ‘Deus é assim ou assado’, ‘Deus quer isto e não gosta aquilo...’. Há por vezes uma atitude de uma certa arrogância do padre que acha que sabe o que Deus quer?

Como é que eu sei, não é? Não tenha dúvida. Isso é ou imaturidade ou infantilismo. O que Deus quer para uma pessoa só essa pessoa é capaz de ouvir um dia e de discernir com muito trabalho. A gente diria que desfeito de todo o egoísmo, o que Deus quer para mim é o que eu quero também. O que Deus quer para alguém é que ele seja livre e feliz. Isso é um desafio, porque a resposta ele vai encontrá-la em cada dia. Deus é uma adivinha, por isso é que, segundo aquelas formulações da teologia negativa, o melhor que eu posso dizer de Deus é não dizer nada.

Referiu há pouco a condição da santidade. Quando pensamos em santos, pensamos naqueles mártires, nos eremitas do deserto, naqueles homens da Idade Média. Ainda há lugar para a santidade nos dias de hoje?

Em termos de mártires o século XX foi o século mais abundante. A gente neste jardim à beira-mar plantado nem dá bem conta, mas ainda agora esse tipo de perseguição existe. Posso evocar Ignacio Ellacuría e outros em El Salvador, ou o bispo Pierre Claverie e mais 18 mártires, aqueles monges de Tibhirine, na Argélia, que vimos no filme Des Dieux et des Hommes, que é um filme extraordinário. A bomba que matou o bispo Pierre Claverie em 1996 matou também o motorista, que era um jovem muçulmano e não o quis abandonar mesmo sabendo o perigo que corria. A santidade é um projeto de vida que não abandona o outro e que faz viver. Isso abrange todas as confissões religiosas e também os não crentes. Uma vida não fechada em si. É aquilo a que o Papa chama a santidade de todos os dias, na porta ao lado. Nós cruzamo-nos com pessoas assim.

Inversamente, os padres também pecam?

Seguramente.

Há tempos vimos nos noticiários um pastor evangélico que fez um peditório de milhões para comprar um novo avião a jato. Como é possível um responsável de uma igreja poder achar que ter um jato de milhões é uma coisa importante?

Diria que não é possível. No que diz respeito aos discípulos de Jesus, somos enviados sem duas túnicas, sem cajado, sem alforge – há uma versão dos Evangelhos que é com sandálias e outra sem sandálias. Sem outra segurança, sem outra riqueza a não ser o próprio Evangelho, a palavra de Deus. Essa liberdade, que é também a pobreza de meios, é aquilo que faz com que o Evangelho possa ser anunciado aos pobres. Se não, estamo-nos a enganar.

Apesar desse despojamento, os padres não têm direito a pequenos prazeres?

Têm com certeza. Os direitos todos.

A uma boa refeição, por exemplo?

Certamente. Refeição, o que refaz, é a convivialidade, e nós sabemos como as coisas grandes são vividas à mesa. Não por acaso a última ceia tem esse sentido da comensalidade – partimos o mesmo pão, somos companheiros [companarius, em latim, os que comem o mesmo pão]. Há muita coisa que é refeita à mesa e as festas humanas têm muito de mesa e de partilha para a gente entender a vida como vida que se parte e reparte.

E outros prazeres? Passear, ouvir uma música bonita, ir ao cinema...

Claro que sim. Há tantas coisas. A experiência do prazer é uma experiência claramente humana. Havia uma frase que se calhar não conhece e por isso me atrevo a reproduzir, que era mais ou menos isto: ‘O que dá prazer ou é pecado ou faz mal ao fígado’ [sorri]. Não é verdade. Há tantas coisas fantásticas que edificam humanamente. A ideia negativa do prazer também vem dessas mesmas bandas à conta da culpa, que olham para o prazer com desconfiança. ‘Se dá prazer, deve haver alguma coisa errada...’. Disparate!