A hashtag Me Too tornou-se viral no final do ano passado, mas há quem defenda que 2018 foi o ano deste movimento – figuras de vários setores, como o entretenimento, a política e o desporto, foram obrigadas a assumir as suas atitudes e a pedir desculpa publicamente pelos atos de assédio sexual que tinham cometido no passado.

A primeira sentença pós-#MeToo foi a da estrela de TV Bill Cosby, que foi condenado a uma pena entre três e 10 anos na prisão.

No final do ano, o tribunal decidiu que o produtor Harvey Weinstein – uma das primeiras figuras a ser apontada por várias atrizes como autor de assédio sexual – teria de ir a julgamento.

Outro dos casos que abalou os EUA foi o de Brett Kavanaugh: o agora juiz do Supremo Tribunal foi acusado de assédio sexual antes de ser nomeado.

Recorde-se que Kavanaugh tinha o apoio de Donald Trump. O presidente dos EUA chegou mesmo a dizer que as acusações eram “totalmente políticas” e que Kavanaugh é um “homem notável”.