O dia 22 de maio foi um dia importante no Reino Unido. Meghan Markle, a atriz norte-americana conhecida por entrar na série Suits, casou com o príncipe Harry, sexto na linha de sucessão ao trono britânico.

Milhões de pessoas assistiram à cerimónia através das televisões.

Foram muitas as celebridades que marcaram presença naquele que foi considerado por muitos o casamento do ano: George e Amal Clooney, o ator Idris Elba, os apresentadores James Corden e Oprah Winfrey e os músicos James Blunt e Elton John são foram alguns dos convidados mais conhecidos que estiveram na capela de Saint George, no castelo de Windsor.