Cinco pessoas ficaram desalojadas na sequência de uma explosão de uma garrafa de gás em Carenque, na Amadora, esta sexta-feira.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários da Amadora, Mário Conde, citado pela agência Lusa, o apartamento onde ocorreu a explosão, que provocou três feridos graves, ficou sem condições de habitabilidade.

De acordo com a mesma fonte, dois dos feridos graves, um homem de 71 anos, que foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier, e uma mulher de 70 anos transportada para o Hospital de Santa Maria, mais três pessoas ficaram desalojados, uma vez que na casa viviam cinco pessoas, todas da mesma família.

A terceira vítima grave trata-se de um homem de 40 anos que estaria a “tentar ajudar os idosos” na altura da explosão e que acabou por ser transportado de helicóptero para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

Segundo Mário Conde, as pessoas que viviam no apartamento não necessitaram do apoio da Proteção Civil para serem realojadas. As restantes habitações do prédio estão em segurança e os moradores receberam autorização para regressar a casa.

O alerta para a explosão foi dado por volta das 16h31.