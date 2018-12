O Ministério da Administração Interna (MAI) autorizou esta sexta-feira o uso de videovigilância no Terreiro do Paço, em Lisboa, para a noite da passagem de ano.

Segundo comunicado do MAI, "a Polícia de Segurança Pública irá utilizar seis câmaras para monitorizar e prevenir eventuais incidentes no local dos festejos".

O sistema de segurança vai funcionar entre as 20h do dia 31 de dezembro e as quatro da manhã do dia 1 de janeiro. Além da Praça do Comércio, a Avenida da Ribeira das Naus também estará sob o olhar da PSP.