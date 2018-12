Foram apreendidos 1.286 artigos alegadamente contrafeitos, avaliados em 47 mil euros, pelo Comando territorial da GNR da Guarda nas localidades de Seia e de Gouveia, na última quinta-feira.

“O Comando Territorial da Guarda, através do Destacamento Territorial de Gouveia identificou seis homens e uma mulher, com idades compreendidas entre 33 e 42 anos de idade, por contrafação de artigos, nas localidades de Seia e Gouveia, no distrito da Guarda”, refere o comunicado da GNR, divulgado esta sexta-feira.

Na sequência de uma fiscalização a estabelecimentos comerciais, a GNR verificou que em sete lojas das localidades acima referidas "era efetuada a venda de material contrafeito, o que culminou na sua apreensão e na identificação dos referidos proprietários".

Durante a ação de fiscalização, os militares da GNR apreenderam 350 calças, 250 perfumes, 172 relógios, 112 cartões de memória, 108 mochilas, 102 bonés, 102 cachecóis e 90 pares de óculos, perfazendo um total de 1.286 artigos, avaliados em 47 mil euros.

O Comando Territorial da GNR da Guarda reportou os factos aos Tribunais Judiciais de Seia e Gouveia.