Um homem morreu esmagado esta sexta-feira na sequência de uma colisão entre uma carrinha e um camião do lixo em Estarreja, Aveiro.

De acordo com o Correio da Manhã, a vítima mortal trata-se de um trabalhador que seguia pendurado na traseira do camião do lixo.

A carrinha que colidiu com o camião transportava bebidas.

O acidente ocorreu pelas 14h30.