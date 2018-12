Um autocarro com turistas explodiu hoje no sul de Cairo, capital do Egito. Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas, segundo a Associated Press. A explosão ocorreu quando o autocarro passava pela estrada de Mariouteya, uma das mais famosas ruas da cidade.

O ministério do Interior egípcio confirmou que as duas vítimas mortais são cidadãos vietnamitas. Desconhecem-se as nacionalidades dos restantes passageiros e quantos estavam no autocarro.

As forças de segurança egípcias estão a referir que a causa poderá ter sido uma bomba num muro próximo da estrada.

Recorde-se que há vários grupos islamitas a atuarem no país, com as forças de segurança a realizarem operações para os eliminar.