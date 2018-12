No próximo ano, o setor da construção e obras públicas deve crescer cerca de 4%. A estimativa feita pela Federação Portuguesa da Indústria de Construção e Obras Públicas (FEPICOP) aponta para valores superiores a 12 mil milhões de euros. No entanto, a federação afirma, em comunicado, que este ficará "longe do valor de produção atingido antes da crise que se abateu sobre o Setor após o ano de 2002", uma vez que atingiu mais de 20 mil milhões euros.

O segmento mais dinâmico será o da construção de edifícios, com uma previsão de crescimento de 5%, muito devido à vertente residencial que deve crescer 7,5%. As previsões apontam também para uma evolução, ainda que mais moderada, da construção de edifícios não residenciais, em redor dos 2,4%.

"Resultante do aumento esperado para o investimento público, o segmento da engenharia civil deverá crescer 3,0% em termos reais em 2019, recuperando parcialmente do abrandamento sofrido em 2018, quando apenas cresceu 2,0% face ao ano anterior", pode ler-se em comunicado.