O presidente do FC Porto Jorge Nuno Pinto da Costa faz esta sexta-feira, 28 de dezembro, 81 anos.

Os ‘dragões’ utilizaram a sua página oficial de Instagram para partilhar uma imagem do líder e felicitá-lo neste dia especial. As mensagens dos adeptos azuis e brancos com mensagens dirigidas ao presidente rapidamente se multiplicaram.

Também Iker Casillas utilizou as redes sociais para parabenizar o presidente do FC Porto. No Twitter, o guarda-redes dos ‘dragões’ partilhou uma imagem com Pinto da Costa e deixou uma mensagem: "Parabéns, presidente! Felicidades".

Com quase 37 anos à frente da presidência do FC Porto, este é decisivamente um aniversário especial para Pinto da Costa, já que vai fechar o ano na liderança do campeonato.

December 28, 2018