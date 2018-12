PANJIM - O primeiro dia de janeiro de 2018 foi doloroso para os adeptos do Sporting Clube de Goa. Avaristho Fernandes pusera, incompreensivelmente, fim à vida. Tinha vinte e um anos.

Há muitos Fernandes em Goa. Como também há Borges e Dias e Soares, ou Santosh, Durigo (do Rego) ou Cardoz, assim mesmo, atropelados pela dicção local. Avaristho cumprira a sua passagem pelas camadas jovens do clube e fora promovido à equipa principal pela mão do treinador Mateus Costa. Saíra de uma festa organizada por alguns dos seus companheiros de equipa e não há notícias que se tenha desviado do caminho para casa. Na manhã seguinte, quem lhe bateu à porta ficou sem resposta. Insistiu e preocupou-se. Partiu-lhe o vidro da janela do quarto e foi encontrá-lo morto. Não havia nota de despedida. O caso ainda está em aberto. A polícia de Pangim investiga.

O ano foi fértil em suicídios no futebol goês. Quatro miúdos de 15 anos mataram-se juntos. Segundo tudo leva a crer, por estarem há meses sem dinheiro e sem perspetivas de contratos profissionais. Algum tempo antes, VP Sathyan, o antigo capitão da seleção indiana tinha-se atirado para a linha de caminho de ferro no momento em que um comboio passava a grande velocidade. Estava na miséria.

O Sporting Clube de Goa é o atual campeão do território e primeiro classificado do campeonato desta época. Desde 1998 que a Goa Professional League substituiu a antiga Goa First Division que nascera em 1951, procurando a Goa Football Association um novo patamar de organização e competitividade. Mas não restam dúvidas de que a Indian Super League (desde 2014) veio retirar muita da popularidade do futebol regional. Goa passou a ter um clube no campeonato da Índia, um clube inventado para disputar uma prova super-profissionalizada e sponsorizada, e o FC Goa tem conquistado o coração de muitos goeses. A verdade é que é perfeitamente compatível ser adepto do FC Goa e do Vasco da Gama, do Salgaocar, do Churchill Brothers, do Dempo ou do Sporting, que é hoje tema destas páginas.

Nova Goa. Antes de o Sporting surgir em Pangim, o clube mais popular daquela que também era conhecida por Nova Goa chamava-se Cidade de Goa. Com o desaparecimento deste último, a edilidade resolveu apostar no Sporting, e avançou para um apoio de financiamento público que apenas outro clube do Estado tinha: o Vasco Sports Club. A aproximação ao Sporting Clube de Portugal foi, como não podia deixar de ser, alimentada. O Sporting de Goa escolheu um emblema praticamente idêntico ao seu homónimo de Alvalade, encimado com a sigla SCG, mas os seus responsáveis não se deixaram encantar pelas camisolas às risquinhas verde e brancas. Por isso, o laranja foi adotado e a alcunha veio atrás: “Os laranjas flamejantes”. Não é surpreendente. O laranja é uma cor muito apreciada pelos indianos, goeses ou não. O bhagwa, ou açafrão, presente numa das listas da bandeira da Índia, significa a renúncia aos interesses financeiros, um despojamento.

A partir da época de 2004-05, o Sporting passou a envolver-se na luta pelo título de Goa e pelo acesso à Indian Professional League (não confundir com a Super League). Mas, de novo, a sombra negra do luto ensombrou os céus da equipa. Um acidente de autocarro, matou quatro jogadores e deixou vários outros fora do futebol.

Dois anos mais tarde, o título de campeão goês foi finalmente um sonho tornado realidade. Mais três viriam a ser conquistados: 2013-14; 2015-16; 2017-18. A filosofia assentou no aproveitamento de jogadores locais, tendo como consolidação o trabalho de um técnico espanhol, Javier Fernández, que tirou proveito dos relvados do Colégio de Dom João Bosco para ir desenvolvendo as equipas de sub-10, sub-14, sub-16, sub-18 e sub-20. Aos passarmos os olhos por nomes como Merloy Fernandes (guarda-redes); George D’Souza, Assumption Soares, Clive Miranda (defesas); Cajetan Fernandes, Peter Carvalho, Quan Gomes (médios); ou Marcus Mascarenhas, Victorino Fernandes e Akeraj Martins (avançados), ficamos com a certeza de que ainda há algo que sobrevive de uma civilização antiga que decretou aqui, à força, o cristianismo. Muitos destes nomes foram impostos aos trabalhadores goeses, recebendo o batismo do patrão. Muitos, hoje, acenam com os seus apelidos na altura de requererem um passaporte português.