A nova confirmação para o NOS Alive é a artista norte-americana Gabriella Wilson, de nome artístico H.E.R. (Having Everything Revealed). O concerto marcado para dia 12 de julho é uma estreia em Portugal.

A cantora que emergiu em 2016 está nomeada para cinco Grammys em 2019 e já conquistou cinco EP’s.

Para além de H.E.R., estão já confirmados no Passeio Marítimo de Algés as atuações de Bon Iver, Jorja Smith, Ornatos Violeta, Pip Blom, Robyn, The Chemical Brothers, The Cure, The Smashing Pumpkins, Tash Sultana, Thom Yorke, Vampire Weekend e Weezer.

Os bilhetes já estão à venda e o custo bilhete diário custa 65 euros, enquanto o passe geral é 149 euros.