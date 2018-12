É a primeira refeição do dia, deve fornecer a energia e os nutrientes essenciais: e por isso comece o dia em grande: tome o pequeno-almoço!

Um generoso pote de aveia com amêndoas , maçã verde e uma pitada de canela que vai estabilizar os seus níveis de açúcar e ajudar a controlar o apetite mais tarde.

É simples de fazer, acessível e é rica em fibras, vitaminas B e uma grande proporção de proteínas.

Opte sempre pela aveia em flocos porque conserva todos os nutrientes.

Pote de aveia

Ingredientes

2 chávenas de água

1 Chávena de leite de amêndoa (ou leite de escolha )

1 pau de canela

1 maçã verde

1 colher de mel

1 mão cheia de amêndoas naturais

Método

1. Coloque um tacho em lume brando com a água e o leite

2. Adicione os flocos e junte o pau de canela

3. Mexa com frequência até ferver

4. Retire do lume e sirva com a maçã verde as amêndoas e canela em pó adoce com mel

Ah... pode adicionar uma colher de iogurte para uma dose de probioticos para beneficiar o equilíbrio na flora intestinal.