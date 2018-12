Para 2019 desejo-vos… filhos!

Se ainda não tens idade para os ter ou se já não podes, agarras neste artigo e partilhas com as tuas amigas ou amigos preguiçosos, com os primos encalhados, os irmãos que vão adiando, adiando, ou os sobrinhos, filhos e netos que estão a demorar mais do que era suposto. Se estás na altura, então é mesmo para ti, não vale a pena fazeres-te de desentendido e assobiares para o lado, sim, na tua cabeça ainda não é tempo mas acredita que é. Não é tarde nem é cedo, precisamos de rejuvenescer o País e as famílias, de sangue novo e de novas gerações! Pessoal, o ano de 2019 é para dar ao pedal!

Tu que passas o tempo todo a enviar filmes pornográficos e imagens animadas de mulheres nuas no WhatsApp e tu que vais mantendo pujantes e bem sucedidas as casas de meninas, tu que passas o tempo a ver o “Sexo e a Cidade” ou as “50 Sombras de Grey”, ou mesmo tu que gostas muito de discutir política, futebol e telenovelas: é tempo de dedicares algum tempo e energia a fazer algo de verdadeiramente útil e que não é assim tão difícil - passa por relações sexuais que todos dizem adorar (será mesmo assim?! ). Sei que a diferença entre sexo e amor não é apenas semântica, por isso mesmo está na altura de canalizares alguma dessa tua vontade em ter relações fazendo-as com quem gostas e com quem gosta de ti.

É óbvio que esta é uma visão brincalhona do tema, mas na verdade precisamos de melhorar - e muito! - os índices demográficos em Portugal. Precisamos que o Estado apoie mais a natalidade, mas necessitamos também de nos sentirmos confortáveis com esse passo. Muitas vezes escondemo-nos e fugimos, usando a desculpa do planeamento. Tantas vezes nos enfiaram na cabeça que era importante planear o nascimento de uma criança para ela nascer com condições que, de repente, ninguém quer ter filhos sem planear muito, muito, muito bem. E o que é planear bem? Na tua cabeça é ter dinheiro, quase ao ponto de só ser altura quando fores rico. Ora, isso é um bocado incompatível com a grande maioria da população que, seguramente, não será toda rica - muito menos em tenra idade. As coisas têm que deixar de ser vistas desta forma.

O bem indispensável para se ter uma criança é o Amor, são os sentimentos, a maturidade e não o dinheiro. É lógico que, quando se tomam este tipo de decisões, as pessoas têm que saber o que estão a fazer. E claro que é importante poderem assegurar minimamente as condições necessárias para a criança nascer. Condições, acima de tudo, relacionadas com a saúde e o bem estar, higiene e segurança. Mas um recém-nascido precisa fundamentalmente de quem goste dele de quem dê a vida pela dele, que o acarinhe e proteja e que o ame e lhe proporcione um ambiente tranquilo, sereno, de alegria, paz e amor. Quando digo sereno não tem que ser uma pasmaceira, pode ser agitado, mas tem que existir o mínimo de harmonia em casa porque isso passa, quer queiramos acreditar ou não.

Por isso, aquilo que vos desejo para 2019 é que tenham filhos e que sejam muito felizes com eles. Se é preciso planear? Convém. Mas também convém não planear demais. No nosso país, felizmente, já não existe razão para um bebé passar fome, temos condições para assegurar que as nossas crianças são apoiadas e protegidas e, mais ainda, somos um povo solidário e próximo, temos os Pais e os Avós, os primos e os Tios, os vizinhos e os amigos. Tenho a certeza de que se tomarem essa decisão nas vossas vidas ou se o fizerem ups…sem querer, por muito que o primeiro impacto seja de receio, a seguir virão mil e uma razões para se sentirem felizes e realizados. E, afinal de contas, fazê-los não dói nada e não é assim tão mau… ou é?

PS. Quem não os pode ter que os adote. Tem o mesmo valor e é muito importante darmos uma oportunidade a quem nasceu sem ela. Mãe e Pai é sobretudo quem cria, quem está lá, quem nos ajuda a crescer.