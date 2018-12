Já são conhecidos os nomes mais escolhidos para os bebés nascidos em 2018 e adivinhe? O nome Maria mantém-se no top e João regressa ao pódio.

De acordo com os dados provisórios do Instituto de Registos e do Notariado (IRN), depois de o nome João ter descido da tabela durante três anos, volta agora a ser um dos mais escolhidos pelos portugueses. Maria continua, como sempre, no topo da tabela, escreve o jornal Público.

Para rapazes, estão ainda no top nomes como Francisco – 1603 – e Santiago (1579), que ocupam o segundo e o terceiro lugares respetivamente.

No que diz respeito à escolha de nomes para raparigas, Leonor (1609) e Matilde (1568) continuam a ser líderes, bem como Carolina, Beatriz, Sofia, Alice, Mariana, Ana e Benedita.

No entanto, na lista das raparigas desaparecem nomes como Catarina (136), Daniela (112) e Sara (362). Estes nomes dão lugar a Alice e Eva que se encontram no top 20.

Nos rapazes, os nomes Tiago, André, David e Alexandre também saem da lista.