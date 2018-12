O Boxing Day trouxe várias surpresas à Liga inglesa: o Liverpool reforçou a liderança, o City somou a sua segunda derrota consecutiva e o Tottenham aproveitou este desaire para ultrapassar os citizens na tabela, instalando-se no 2.º lugar.

Contas feitas, os reds ocupam o topo da classificação com 51 pontos, mais seis que os spurs (45 pontos), que, por sua vez, somam mais um ponto que os comandados de Pep Guardiola, que fecham o pódio com 44 pontos.

O top-3 está, por isso, agitado. E vai continuar a dar que falar já este fim de semana. A jornada 20 do campeonato inglês arranca este sábado e conta com um escaldante Liverpool-Arsenal.

Os gunners, atuais 5.º na tabela, vão deslocar-se até Anfield na tentativa de serem os responsáveis pela primeira derrota dos comandados de Jürgen Klopp, até ao momento os únicos que mantêm a invencibilidade na competição. Por outro lado, a formação orientada pelo técnico espanhol Unai Emery ambiciona não perder o comboio dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões, cuja a última vaga é atualmente ocupada pelo Chelsea, que segue no quarto posto.

Apesar de o jogo grande da ronda não ter qualquer possibilidade de causar danos imediatos, já que o Liverpool, independentemente do resultado, mantém a liderança da prova, o técnico alemão deixou um alerta: “Seis pontos de vantagem não significam nada. É importante os pontos que nós temos e não os pontos que os outros têm. Estamos a falar de seis pontos e isso é nada”. E concluiu: “A primeira parte da temporada chegou ao fim e a segunda parte começa frente ao Arsenal. A temporada é dura, mas até agora tem sido boa para nós. Só temos de continuar neste caminho”.

Ainda em solo inglês, e também durante este sábado, destaque para a missão difícil que o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo vai enfrentar. Os wolves seguem até Wembley, para medir forças com o... Tottenham. O conjunto orientado por NES está neste momento a meio da tabela (10.º lugar), com 26 pontos, apenas a um do Everton de Marco Silva, que ocupa o oitavo lugar na classificação.

CR7 persegue avançado do Génova No domingo, será a vez da Juventus inaugurar a ronda 19 da Liga italiana. Sem ofertas de jogo grande no cartaz, de notar a recepção bianconera à Sampdoria. Esta será mais uma oportunidade para Cristiano Ronaldo - que somou na quarta-feira o seu 12.º golo na Serie A -, tentar igualar o atacante do Génova, Krzysztof Piatek, que lidera isolado a lista de melhores macadores da prova italiana com apenas mais um golo que o craque português (13).

Refira-se que esta jornada esteve em risco de ser adiada depois dos graves incidentes que ocorreram no encontro entre o Inter-Nápoles (vitória do emblema de Milão por 1-0), onde um adepto morreu atropelado e quatro foram esfaqueados. O mesmo encontro, disputado na quarta-feira, também ficou negativamente marcado pelos insultos racistas que surgiram das bancadas contra o defesa do Nápoles, Kalidou Koulibaly [ver pág.28]. Contudo, depois de uma reunião de análise ao sucedido, a Federação italiana informou que as partidas vão decorrer como planeado. “A Liga não vai parar”, clarificou Gabriele Gravina, presidente daquele organismo.

Sem a suspensão da jornada, a Liga italiana informou, entretanto, que os nerazzurri serão sancionados com dois jogos à porta fechada, e ainda com um terceiro encontro com a Curva Norte, o local onde se costumam posicionar as claques no Giuseppe Meazza, encerrada.