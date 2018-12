Muito pouco se sabe sobre o estado de saúde de Michael Schumacher, o nome por quem todos perguntam, com especial destaque nesta altura, em que vão ficar cumpridos cinco anos desde que o ex-piloto alemão sofreu um violento acidente nos Alpes franceses, quando esquiava com o filho.

Sabe-se, agora, que pode haver um motivo para o silêncio quase absoluto sobre a condição do sete vezes campeão mundial da Fórmula 1, que já saiu do coma e respira sem necessitar de ajuda de quaisquer aparelhos. A revelação foi avançada esta segunda-feira pelo jornal britânico Daily Mail, que, adianta ainda que o alemão precisa de “cuidados intensivos de enfermagem”, a rondar os 55 mil euros semanais.

De acordo com a imprensa internacional desportiva, todos os que visitavam Schumacher tinham que manter segredo sobre o estado de saúde do ex-piloto, que, ao contrário do que era avançado, não vive numa unidade hospitalar, mas sim em casa com a família mais próxima.

Facto que veio provar isso mesmo foi a confissão feita por Jean Todt, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que declarou, este mês, ter assistido ao GP Brasil de F1, disputado em novembro, com Schumacher, na mansão do antigo atleta, na Suíça. Numa entrevista, o líder da FIA abordou também a sua relação com o alemão, que visita pelo menos duas vezes por mês. “Tinha uma relação próxima com Michael antes [do acidente] mas agora é mais próxima do que nunca. Não posso falar por ele, mas diria que sei tudo sobre ele. Antes do acidente, ajudou o meu instituto de lesões cerebrais e de medula. Foi, provavelmente, o seu maior investidor privado”, contou ao jornal alemão ‘Auto Bild Motorsport’. “Adoro o Michael e a sua família. Gostava que a situação fosse diferente”, já havia partilhado o antigo presidente da Ferrari ao ‘The Times’.

A par de Todt, também Toto Wolff, diretor executivo da Mercedes, sublinhou a importância que Schumacher continua a ter na sua vida e na da equipa alemã. “O Michael continua presente na minha vida privada e na Mercedes. Todos pensamos nele constantemente. Para mim é o melhor piloto de todos os tempos, com uma grande personalidade. Na Mercedes todos temos muitas saudades dele. Foi um dos fundadores dos nossos sucessos atuais. Quando desejamos no Natal que haja saúde para os nossos, não me esqueço e também lhe desejo a ele”, declarou há dias à mesma publicação.

“Queria desaparecer” O mistério à volta da evolução do estado de saúde do antigo piloto alemão parecer ter sido uma vontade do próprio. Pelo menos é isso que é possível deduzir das palavras do seu porta-voz, que confidenciou que “o sonho secreto” de Schumacher era “desaparecer”. No passado mês de novembro, o jornal inglês ‘Mirror’ teve acesso a umas declarações proferidas pelo representante do heptacampeão mundial num encontro de profissionais em 2016. “De uma forma geral a imprensa nunca teve grande acesso à vida privada do Michael e da Corinna [mulher de Schumacher]. Uma vez, numa longa conversa disse-me ‘não precisas de me telefonar no próximo ano, vou desaparecer’. Acho que poder desaparecer um dia era o seu sonho secreto. É por isso que faço de tudo para que os seus desejos sejam cumpridos e não deixo que nada transpareça”, afirmou.