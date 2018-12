VASCO DA GAMA - O Estádio de Tilak Maidan tem um nome pomposo demais, mas vai servindo como centro de treinos para o FC Goa, o clube que foi criado de propósito em 2014 para participar na Indian Super League, o topo do futebol profissional na Índia. Os seus dois fundamentais ideólogos foram Dattaraj Salgaocar e Shrinivas Dempo, isto é, os proprietários de dois dos mais históricos clubes goeses, o Salgaocar e o Dempo Sports. Afinal, grandes rivais do Vasco da Gama e, se queremos falar de futebol em Goa, não é possível fazê-lo sem trazer à colação o Clube de Desportos Vasco da Gama, da cidade de Vasco da Gama, à beira do porto de Mormugão.

Se há clube de coração português em Goa, o Estado da Índia que mais afetuosamente trata o futebol, por evidente influência lusitana - não esquecer que o colonialismo inglês, por ter sido baseado numa média/alta burguesia, exportou sobretudo râguebi e críquete - é este, fundado em 1951 por um grupo de habitantes locais e por vários soldados do Exército português estacionado no território. O berço pode ter sido Tilak Maidan, um parque que faz fronteira com o Mercado do Peixe, de um lado, e com as traseiras da igreja de Santo André de Vasco da Gama, do outro, mas com o tempo os responsáveis vascaínos passaram a usar sobretudo o Estádio de Fatorda, em Margão, com capacidade para cerca de 27 mil espetadores, bem mais do que os 6 mil que cabem no Maidan. As cores do equipamento, essas, foram copiadas descaradamente de outro Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Já agora, e escreverei a história a seu tempo, há outro Vasco da Gama no futebol: na Cidade do Cabo, na África do Sul. Fica para a próxima.

Primeira Divisão Foi assim, prosaicamente, que se chamou o primeiro campeonato goês de futebol, posto em marcha na época de 1951/52 por influência do major Faustino Duarte, na altura presidente do Conselho de Desportos de Goa.

Depois do título inicial conquistado pelo Desportivo de Chinchinim, o Vasco da Gama foi-se impondo. Entre 1953 e 1959, foi campeão por três vezes, contrabalançando com épocas melhores de adversários como o Sporting de Goa, o Grupo Desportivo da Polícia ou a Associação Desportiva de Velha Goa.

A organização do futebol indiano é tão complicada como a idiossincrasia do país. Torneios e competições interestaduais multiplicaram-se até à exaustão: Kerala Trophy; Stattford Cup; Bandodkar Gold Trophy; Chakola Gold Trophy; Sait-Nagjee Trophy; Santosh Cup; Rovers Cup; Bordoloi Shield e Nehru Memorial Tournament. Ufa! Escolham, se estiverem para aí virados. O objectivo era, no entanto, claro. Promover jogos entre clubes de estados diferentes já que a ideia de um campeonato inteiramente nacional era praticamente inconcebível, não apenas pela extensão do território como também pela dificuldade de transportes e, mais importante, pelo desinteresse popular pelo desporto que prejudicou imenso a tentativa de angariar patrocínios.

O profissionalismo só chegou a Goa em 1998, muito devido ao esforço de uma personagem extraordinária que conheci bem do tempo em que foi correspondente de “A Bola”, Noel da Lima Leitão. Foi ele, igualmente, o principal responsável pelo renascimento do Vasco da Gama que nas décadas de 60 e de 70 foi perdendo fulgor perante os clubes apoiados por sociedades comerciais, casos do Dempo Sports - da exploradora de minérios Dempo; do Salgaocar FC - propriedade do grupo empresarial com o mesmo nome; ou do Sesa Goa Sports Club - dependente da Sterlite/Sesa que se dedica ao negócio do ferro, zinco e alumínio. Com o antigo jogador do Benfica (de 1969 a 1972) Zeca como treinador, o Vasco da Gama aguentou até o estrondoso aparecimento do Churchill Brothers FC, do milionário de Varca, Churchill Braz Alemao, também presidente da Goa Football Association, que desde 1998 luta pelo domínio do campeonato goês.

A influência hindu teima em penetrar na cada vez mais frágil couraça de uma sociedade que tem a religião católica como a mais forte ligação a Portugal. Vasco da Gama também é conhecida por Sambhaji Nagar, embora o governo indiano nunca tenha avançado para a alteração da nomenclatura oficial. O clube, esse, sonha com o título de campeão da região que se mantém longe das suas vitrinas desde que o profissionalismo assentou arraiais no local das praias inacreditavelmente douradas e divinas.