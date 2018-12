Esta quinta-feira, o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) confirmou que já há três casos de sarampo na Madeira, tendo admitido que se trata de um surto: “Foram confirmados laboratorialmente três casos de sarampo na Região Autónoma da Madeira com ligação epidemiológica entre si, confirmando-se a existência de um surto", refere o organismo em comunicado.

De acordo com o IASAÚDE, os casos de sarampo foram confirmados em três adultos – dois do sexo feminino e um do sexo masculino. Apesar de tudo, os três doentes tiveram uma evolução benigna da doença e, por isso, já tiveram alta hospitalar.

"Num dos casos confirmados está em investigação a ligação epidemiológica com os surtos em curso na região de Lisboa e Vale do Tejo", explica o organismo, informando ainda que "a Autoridade Regional de Saúde está a investigar e a acompanhar a situação de acordo com o previsto no Programa Nacional da Eliminação do Sarampo".