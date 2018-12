Esta quinta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou a decisão e iniciativa do Governo de indemnizar as famílias das cinco vítimas de Borba.

"O Presidente da República saúda a iniciativa do Governo, decidida hoje em Conselho de Ministros, de proceder à indemnização das famílias das vítimas da tragédia de Borba, através de avaliação a ser estabelecida pela senhora Provedora de Justiça", lê-se numa nota publicada no site da Presidência da República.

Recorde-se que esta quinta-feira, depois da realização de um Conselho de Ministro extraordinário, o Governo decidiu avançar com as indemnizações às famílias das cinco vítimas que morreram na derrocada da estrada municipal 255 em Borba, tendo o relatório preliminar enviado ao Governo pela Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território indicado que houve "responsabilidades claras a entidades terceiras", assim como responsabilidade da administração central".