Ao ar livre

Terreiro do Paço, Lisboa

Entrada livre

Festa, animação e fogo de artifício. É assim o programa das festas no Terreiro do Paço, em Lisboa. Esta é, aliás, uma das melhores alternativas para quem é da capital e não quer ou não pode gastar dinheiro. A festa aquece com Daniel Pereira Cristo, Tatanka, João Só e Ana Bacalhau. Seguem-se Richie Campbell, Dengaz, Mishlawi, Plutónio e Dj Dadda.

À moda dos anos 90

Lisboa

Bilhetes: a partir de 50 euros

Desta vez com o nome “Revengellion Noventeiro”, a festa que conquistou o país - o Revenge of 90’s - regressa a Lisboa este fim de ano, para sair em grande de 2018 e saudar o ano que chega. Como é habitual, o evento será num “local secreto” que só é revelado perto da data. Com a música dos anos 90 à espreita, a diversão é garantida.

Réveillon de luxo

SUD Lisboa

Reservas: de 390 a 500 euros

Se tem a carteira mais preparada para celebrar em grande e com tudo a que tem direito, o SUD Lisboa promete uma festa de luxo. Inclui a melhor gastronomia, a já mais do que conhecida vista maravilhosa sobre o rio Tejo e um concerto ao vivo dos Gipsy Kings. Não tem de se preocupar com nada.

Festa com pé no mar

Praia dos Pescadores, Albufeira

Entrada livre

Para terminar o ano, muitos procuram o sul do país. Albufeira continua a ser dos destinos com mais procura na hora de fazer a festa para receber o novo ano. Na praia dos Pescadores, a partir das 22h00, há concertos e o espetáculo prolonga-se noite dentro, com direito ao famoso fogo de artifício. Os HMB são cabeça de cartaz.

Três dias de praia

Portimão

Entrada livre

Também há quem escolha o Algarve para passar o Réveillon, mas opte por Portimão. Para entrar em 2019 em grande, nada melhor que a Praia da Rocha e a Zona Ribeirinha de Portimão. Conta com festa pela noite dentro e com fogo de artifício, claro. Na verdade, pode contar com três dias de festa junto ao mar.

Havana luxuosa

Pine Cliffs Resort, Albufeira

Jantares: de 160 a 280 euros por pessoa

Há um tema comum: “Uma noite em Havana”. Depois, depende do gosto e do valor que está disposto a gastar. o Pine Cliffs Resort, em Albufeira, sugere música e tradições cubanas, mas deixa em aberto as opções de jantar. Há três, que vão de 160 a 280 euros. A isto soma-se o valor da estadia mínima de duas noites: 260 euros.

Anos Loucos

Conrad, Almancil

Reservas: opção a 325 euros por casal

A data aqui é celebrada a rigor. Com o “Great Gatsby” como inspiração, a gala é um convite para regressar aos anos 20. Para além do requintado menu de cinco pratos, com harmonização de vinhos, no Ballroom do Conrad Algarve há Laurent-Perrier para brincar a 2019. Há música ao vivo, com fogo de artifício à meia-noite.

Uma noite de aliados

Avenida dos Aliados, Porto

Entrada livre

Réveillon no Porto é sinónimo de muita festa e animação na Avenida dos Aliados. Além de muita música, pode esperar um espetáculo de fogo de artifício (que normalmente dura 15 minutos) e que faz as delícias de todos os que escolhem ir até à zona ribeirinha. Este ano pode contar com Pedro Abrunhosa & Comité Caviar.

Cruzeiro no Douro

Porto

Reservas: 129 euros por pessoa

Os passeios de barco no Douro são um dos cartões de visita do Porto. Mais especial ainda é apostar neste programa para passar o ano. Se optar por embarcar neste cruzeiro especial de Ano Novo terá direito a jantar, festa e muita animação. Pode fazer o embarque no Cais da Estiva ou Cais da Rota do Douro em Vila Nova de Gaia.

Cinco estrelas

Sheraton Porto Hotel & Spa

De 190 a 220 euros

O último jantar do ano no Sheraton Porto Hotel & Spa não é para todas as carteiras, mas é das melhores opções para quem pode e gosta do género. Este ano, o hotel oferece dois programas: um Jantar de Gala no Restaurante Porto Novo e um jantar buffet na Sala Apollo. Em ambos, pode contar com comida cinco estrelas.

Madeira

Funchal

Hotel + voo: a partir de 788 euros

O fogo de artifício na Madeira é conhecido por ser um dos mais bonitos. Todos os anos, a aposta na passagem de ano é grande e vale sempre a pena escolher este destino. Este ano, pode pensar em ir até ao Funchal e ficar até dia 2 de janeiro. Pode viajar já amanhã, a partir de 788 euros por pessoa.

Açores

São Miguel

Hotel + voo: a partir de 982 euros

Vale sempre a pena visitar os Açores e não é necessário um motivo especial para o fazer, mas por que não aproveitar e somar uma maravilhosa passagem de ano? É possível aproveitar o melhor do Réveillon e juntar-se uns dias de descanso e passeio. É possível fazer a viagem a partir de 982 euros.

Fuga até Espanha

Madrid

Hotel + voo: a partir de 800 euros

Falar de passagem de ano em Madrid é inevitavelmente falar da Puerta del Sol: é um dos pontos onde acontece uma das festas de Réveillon mais tradicionais e famosas de Espanha. Uma festa de rua animada para quem quer virar o novo ano no país vizinho. Ainda consegue viagem a partir de 800 euros.

Brilho de Londres

Londres

Hotel + voo: a partir de 1300 euros

A Passagem de Ano em Londres costuma ser uma das que mais convence os turistas, nomeadamente, os portugueses. O fogo de artifício ao redor do Big Ben e da Ponte de Westminster, que chega a durar 15 minutos, é dos maiores cartões de visita. É possível viajar já amanhã, com hotel, a partir de 1300 euros.