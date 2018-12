Apenas sete bancos aderem ao serviço de homebanking que permite transferências interbancárias em tempo recorde.

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) afirmou que, dos 18 bancos analisados, apenas o Banco BPI, Bankinter, Crédito Agrícola, Millennium bcp, Montepio, Novo Banco e Santander disponibilizam este tipo de transferências.

Este serviço é gratuito em quase todos os bancos, exceto no Bankinter que cobra mais do que se o utilizador fizer a transferência através do site do banco. Há ainda um banco que só disponibiliza a funcionalidade em balcão: o BBVA