O Natal na Austrália não costuma ser frio mas, ainda assim, este ano as temperaturas estão particularmente quentes: uma onda de calor extremo está a fazer-se sentir em regiões como New South Wales, Victoria e o sul do país.

Os termómetros registaram temperaturas acima dos 40 graus Celsius.

De acordo com a CNN, a temperatura este ano está 14ºC acima da média que se registou na mesma altura no ano passado.

As autoridades já alertaram a população para o risco de incêndios e informaram que as altas temperaturas podem fazer-se sentir até, pelo menos, o próximo domingo.

Pink shading shows where the ECMWF model expects surface temperatures to exceed 40C between Thursday and Sunday. pic.twitter.com/YKt0z9c3LU — Weatherzone (@weatherzone) 24 de dezembro de 2018

#SydneyHeat UPDATE: #Penrith has now reached 47.3 degrees at 3:25pm according to the preliminary live data from the weather station there. — Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) 7 de janeiro de 2018