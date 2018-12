Festas, mortes e futebol, são estes alguns dos temas mais discutidos no Facebook em 2018 no nosso país, de acordo com as informações divulgadas pela empresa esta quinta-feira.

Entre os assuntos mais discutidos na rede social em Portugal estão o cinema, com a 90ª cerimónia dos Oscars, e as mortes de Stephen Hawking e de Aretha Kranklin.

As comemorações não passaram ao lado dos portugueses e, por isso, alguns dos assuntos mas discutidos foram as comemorações do 25 de Abril, o carnaval de Loulé e o Dia Internacional da Mulher.

O futebol é desporto rei em Portugal, entre os dez assuntos mais discutidos estão a seleção portuguesa, com a participação no Mundial de Futebol, a seleção espanhola, pelas mesmas razões, e o Sporting, devido ao 'ataque' à Academia de Alcochete a 15 de maio.

Também um anúncio sobre o óleo de palma marcou as publicações na rede social.

A nível internacional destacam-se o Dia Internacional da Mulher, o movimento ‘March of Our Lives’ contra a violência armada, depois do tiroteio numa escola em Parkland, na Flórida, e o envolvimento cívico, como as eleições presidenciais no Brasil e as eleições intercales nos Estados Unidos.

O desporto volta a marcar presença nos eventos que mais destaque receberam a nível global com o Mundial de 2018, na Rússia, e o Super Bowl 52. Também o casamento real do príncipe Harry e Meghan Markle juntou 42 milhões de pessoas no Facebook a fazer publicações sobre a cerimónia.