A data de estreia do novo “Você na TV” está cada vez mais próxima e a TVI já lançou o primeiro vídeo promocional que junta a “dupla perfeita”.

"Em janeiro descubra a dupla perfeita: o Manel [Manuel Luís Goucha] e a Maria [Cerqueira Gomes]", convida o canal de Queluz de Baixo. O novo formato do programa da manhã tem estreia marcada para dia 2.

Os apresentadores são “diferentes em tudo, mas iguais na essência, na atitude e nas boa disposição”, pode ainda ouvir-se no vídeo promocional.

Maria Cerqueira Gomes é a nova apresentadora do "Você na TV" depois de Cristina Ferreira ter assinado contrato com a SIC, onde vai ter um programa a solo nas manhãs do canal de Carnaxide.