O encontro entre o Inter-Nápoles desta quarta-feira ficou marcado pelos insultos racistas que surgiram das bancadas do do estádio do emblema de Milão contra Kalidou Koulibaly.

Cristiano Ronaldo não ficou indiferente ao sucedido e partilhou hoje uma fotografia nas redes sociais a condenar o sucedido.

"No mundo e no futebol desejo que exista educação e respeito. ‘Não’ ao racismo e a qualquer outra ofensa e/ou discriminação", escreveu o avançado da Juventus nas redes sociais, acompanhado de uma fotografia onde surge ao lado de Koulibaly.

Ainda antes, o defesa do conjunto napolitano, que foi alvo dos insultos, já se tinha manifestado, mostrando-se "orgulhoso da cor da pele, de ser francês, senegalês, napolitano: um homem".