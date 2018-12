A explosão de uma bomba feriu duas pessoas nas próximidades de uma igreja em Atenas. Um polícia e um civil, identificado como um funcionário da igreja, foram atingidos por estilhaços e tiveram de ser hospitalizados.

A detonação ocorreu às 7h da manhã de quinta-feira,sem nenhum aviso, pouco antes da missa das 7h e meia, segundo reporta a Reuters.No entanto, a exploção foi de pouca potência, provocando apenas ferimentos ligeiros às vítimas

Várias testemunhas afirmaram que o funcionário da igreja chamou a polícia após encontrar um pacote suspeito. As autoridades encontraram os restos de um temporizador, mas continua a não ser claro se o dispositivo era controlado remotamente e se a explosão no momento em que era analisado foi propositada.

A explosão criou consternação no bairro abastado de Kolonaki, próximo do bairro anarquista de Exarchia, onde os confrontos com a polícia são recorrentes. "Porquê atacar num momento em que as pessoas se reunem numa igreja? Parece que querem atacar o amor a Cristo, o que é que estão a tentar dizer?", questionou um padre da paróquia, citado pela Reuters.

O ataque ainda não foi reinvindicado, à semelhança do que ocorreu a 17 de dezembro contra a sede da SKAI TV, tendo causado danos materiais significativos.