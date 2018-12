O clima pré-eleitoral já começou e a mensagem de Natal do primeiro-ministro mereceu todo o tipo de apreciações dos partidos políticos. A oposição de direita acusou o governo de fazer um discurso de “fantasia” ou de ser “o campeão das cativações”.

O Bloco de Esquerda, que tem acompanhado o governo nos últimos três anos, não gostou do registo de alerta para o “retrocesso” do país. Marisa Matias, eurodeputada do BE, lembrou-lhe que é “não é bom repetir em 2018 uma frase da direita de 2014”. Os comunistas encontraram “contradições” na intervenção natalícia de cinco minutos do primeiro-ministro. Jorge Pires, da Comissão Política do Comité Central do PCP, considerou que existe “uma certa contradição” entre “a necessidade da defesa dos direitos e da melhoria das condições de vida” e o caminho seguido pelo governo. Contudo, os comunistas associaram a recuperação de rendimentos dos últimos três anos à “intervenção” do partido.

O primeiro-ministro reconheceu que “estamos melhor, mas ainda temos muito para continuar a melhorar” e insistiu que é preciso continuar a “investir na qualidade dos serviços públicos, como o SNS ou os transportes, na modernização das infraestruturas, na melhoria da vida dos pensionistas”.

CATIVAÇÕES E FANTASIAS Do CDS, Pedro Mota Soares foi o primeiro a reagir, ainda na noite de Natal para defender que Costa “fez as maiores cativações e apresentou os piores serviços públicos, quer nos transportes, na saúde, até na segurança dos portugueses”, citado pela Lusa. O deputado centrista acrescentou que o governo do PS “é responsável pela maior carga fiscal de sempre, a começar pela gasolina e pelo gasóleo”. Por isso, a “única alternativa” de futuro é o CDS. O discurso centrista já foi feito de olhos postos nas eleições europeias e nas eleições legislativas.

O PSD, liderado por Rui Rio, foi o último partido a reagir à mensagem de Natal de António Costa. André Coelho Lima, vogal da Comissão Política Nacional dos sociais-democratas, defendeu que o chefe de governo falou de um “conjunto de fantasias”.

Para os sociais-democratas as palavras de Costa têm pouca adesão à realidade, com o desinvestimento, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde. Ao i, o dirigente do PSD acrescenta que “a partir do momento em que um primeiro-ministro, que é investido dessa pele e é nessa condição que está a falar, diz que somos um país de contas certas, sabendo que a dívida pública aumenta 20 mil milhões de euros durante o seu mandato, não é um primeiro-ministro que está com a preocupação de querer transmitir factos reais à sua população, mas factos dos quais saia uma impressão positiva do trabalho do governo. E não é isso que se espera de um líder”.

Só o PS saiu em defesa do “realismo” do discurso do primeiro-ministro. As centrais sindicais também não deixaram de fazer críticas sem esquecer os trabalhadores da Função Pública sem aumentos e de alguma desilusão que levou a “um surto de greves”, como defendeu a UGT.

“Deixo votos para que 2016 marque o início de um tempo novo, um tempo de esperança e um tempo de confiança”