O último dia da operação 'Natal Tranquilo', da GNR, registou um morto e três feridos graves.

De acordo com os dados da força de segurança, entre as 00h00 e as 24h00 de quarta-feira foram ainda registados 44 feridos ligeiros, no total de 176 acidentes registados na estradas sob jurisdição da GNR.

O acidente que originou uma vítima mortal ocorreu no distrito de Faro, enquanto que os três feridos graves foram registados em acidentes em Lisboa, Viseu e Beja.

No último dia da operação da GNR, o Porto foi o distrito que registou mais acidentes (29). Segue-se Lisboa (24), Faro e Aveiro (16), Braga (13), Viseu (11) e Coimbra e Leiria (11).

A operação 'Natal Tranquilo' decorreu entre as 21h00 da última sexta-feira e terminou às 24h00 desta quarta-feira.

No total foram registadas 15 vítimas mortais, um número que representa mais do dobro do valor registado na operação da GNR no ano passado - 7 mortos.

A operação ‘Natal Tranquilo’ de 2018 registou um total de 1360 acidentes, 15 mortos, 29 feridos graves e 449 feridos ligeiros.