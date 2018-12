Segundo revelou ontem ao i o secretário coordenador do Norte da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP), Ricardo Fernandes, “já em 2018, o Batalhão Sapadores Bombeiros do Porto reforçou-se ao nível da aquisição de câmaras térmicas, diversos aparelhos respiratórios de circuito aberto, tendas para situações de catástrofes, drone, assim como, a ampliação e requalificação do sistema de exaustão, sala de máquinas e a secção de mergulho”.

“Em 2017 foram investidos cerca de três milhões e 200 mil euros e no corrente ano mais de cinco milhões de euros neste Corpo de Bombeiros, que é a referência do Norte, com o efetivo operacional mais jovem Corpo de Bombeiros Profissional do país”, disse aquele dirigente.

Numa audiência com o Comando do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, em que estiveram igualmente o dirigente nacional Óscar Silva e o vogal regional do Norte, Pedro Cunha, foi revelado por Ricardo Fernandes terem sido adquiridos este ano dois Veículos Urbanos de Combate a Incêndios, um Veículo Ligeiro Combate a Incêndios, além de uma Autoescada Magirus de 42 metros, uma Auto grua de 60 toneladas, duas ambulâncias de Socorro, dois Atrelados Multifuncionais para situações grande operacionalidade e com gerador, um Veículo Proteção Multirriscos Especial e ainda um Veículo de Comando e Operações Táticas.

“No próximo ano o Batalhão Sapadores Bombeiros do Porto dará continuidade a mais investimentos, com a aquisição de mais viaturas, designadamente um Veículo Urbano Combate a Incêndios, cinco Veículos Ligeiros de Combate a Incêndios, assim como, a ampliação do hangar, e a intervenção na Casa Escola, entre outras”, referiu ao i Ricardo Fernandes, após a reunião em que esteve ainda outra responsável municipal, Raquel Maia.

“É de salientar a abertura de uma nova recruta de 30 operacionais, que irá reforçar os 267 operacionais que neste momento desempenham a sua missão na cidade do Porto”, revelou o mesmo responsável associativo.

“A ANBP/SNBP através do Secretariado Regional do Norte congratula-se com o plano estratégico do Batalhão Sapadores Bombeiros do Porto, destes três anos e que contribui neste momento para uma melhor salvaguarda de pessoas e bens, mas também no que respeita ao socorro de excelência no Município do Porto”, salientou Ricardo Fernandes.

De acordo com o também dirigente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais durante aquela audiência com o novo comandante do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto (BSB), major de engenharia Carlos Marques, “obtivemos a confirmação que o Comando do BSB está muito preocupado com a proposta legislativa para revisão do regime jurídico dos bombeiros profissionais e a reorganização do setor”.

“A ANBP/SNBP continuará o seu trabalho no próximo ano, sempre com a matriz de salvaguardar e reivindicar as melhores condições para os seus operacionais”, concluiu Ricardo Fernandes.