O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga alertou a corporação povoense para o despiste de um automóvel em que o seu condutor encarcerado, só que o automobilista não sabia a sua localização exata e apenas tinha referido que teria passado o cruzamento do aterro sanitário da “Braval”, na freguesia de Covelas, Póvoa de Lanhoso.

Foi acionado para o local uma ambulância, um veículo desencarcerador e uma viatura de Comando Tático, além da GNR da Póvoa de Lanhoso para tentar localizar tal acidente. Decorrido cerca de 25 minutos, foi descoberto o local do despiste na freguesia de Frades, Póvoa de Lanhoso, onde o veículo se despistou para fora da estrada caindo numa ravina com cerca de 70 metros, em zona muito distante do ponto de partida indiciado pela vítima.

Pela localização do veículo indicar difícil acesso, foi de imediato acionado o Grupo de Resgate dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, com um veículo de Operações Específicas e uma viatura de transporte de pessoal, que deu por terminadas as operações de resgate da vítima uma hora e 20 minutos depois de iniciadas, encaminhando a vítima para o Hospital de Braga com ferimentos graves, depois de ter sido assistida no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), do INEM, do Hospital de Braga.