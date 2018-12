O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez hoje uma visita surpresa aos militares no Iraque, tendo afirmado que não tem planos para retirar as tropas norte-americanas do país.

Trump já tinha confirmado, na semana passada, após anunciar que o Estado Islâmico tinha sido derrotado na Síria, que queria retirar as tropas norte-americanas do país.

Durante a visita, o governante admitiu ainda que o Iraque pode ser usado para realizar ataques a militantes do Daesh. "Podemos atacar o Daesh tão rápido e com tanta força que eles nem vão perceber o que aconteceu, em caso de necessidade”, disse o Presidente nortea-americano, em declarações aos jornalistas no local.