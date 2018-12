Marcelo Rebelo de Sousa apresentou esta quarta-feira as suas condolências à família e amigos da atriz Manuela Cassola, que morreu hoje aos 93 anos.

“O Presidente da República apresenta as suas condolências à família e amigos da atriz Manuela Cassola, hoje falecida, que se notabilizou no teatro e que, mais recentemente, era nossa companhia de casa, através das séries televisivas em que participou, deixando-nos já saudosos”, lê-se numa nota partilhada no site da Presidência da República.

Segundo o porta-voz da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, Ilídio Pinto Cardoso, citado pela Lusa, a atriz ainda chegou a ser transportada para o hospital de Portalegre, mas já deu entrada no estabelecimento sem vida.

Recorde-se que a atriz fez parte de vários elencos de telenovelas portuguesas, tendo ainda participado na série da TVI ‘Inspetor Max’.