No domingo passado, dia 23 de dezembro, Naomi Campbell publicou uma fotografia sua sem a habitual peruca que costuma utilizar. A antigo modelo, de 48 anos, partilhou uma selfie com os seus seguidores.

Recorde-se que Naomi Campbell sofre de Alopecia - perda de cabelo numa parte do corpo ou do cabelo -, tendo a ex-modelo revelado a sua doença o ano passado, durante uma entrevista ao jornal britânico The Evening Standard.

Nessa mesma entrevista, Campbell contou ainda que não tem qualquer problema em usar perucas.