Há mais um vídeo de abandono animal que, infelizmente, se está a tornar viral.

Tudo aconteceu em Stoke-on-Trent, na Inglaterra. Um homem saiu do carro com o animal e foi ao porta-bagagens tirar uma cama para animais. Depois de atravessar a rua, enquanto o cão está aparentemente distraído, atirou a cama para o chão e fugiu a correr para o carro. O animal ainda tentou seguir o carro do dono, mas tinha acabado de ser abandonado.

O momento foi capturado por uma câmara de videovigilância e denunciado pela Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animal (RSPCA), uma associação de defesa dos animais.

O animal, que foi apelidado com o nome de Snoop, foi encontrado na cama que o dono lhe deixou por pessoas que passavam naquela rua. Depois de ser levado ao veterinário, a associação foi chamada e está a procurar informações para saber quem abandonou o animal.

Segundo uma funcionária da RSPCA, citada pela estação britânica ITV, o crime aconteceu a 17 de dezembro, por volta das 17h00. Snoop tinha um microchip identificador, que levou a associação a dois dos antigos donos. Contudo, acredita-se que nenhum destes está envolvido no crime.

Snoop, que tem cerca de dois anos, está neste momento num canil.