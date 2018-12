A Juventus empatou (2-2) esta tarde a duas bolas no reduto do Atalanta, em jogo referente à jornada 18 da Liga italiana.

O emblema de Turim até entrou a ganhar, graças a um autogolo de Berat Djimsiti, aos dois minutos de jogo, mas o conjunto da casa ainda conseguiu alcançar a reviravolta. Zapata bisou para a Atalanta, com golos aos 26' e 54', o segundo apontado numa altura em que a vecchia signora já estava com menos uma unidade, após expulsão de Bentancur (53').

Allegri que tinha optado por deixar Cristiano Ronaldo no banco parece não ter tido outra solução se não lançar o português para campo.

O capitão das Quinas entrou a 25 minutos do fim do tempo regulamentar e precisou apenas de 13 para assinar o golo do empate (78').

Com o empate, a Juventus mantém a liderança, com 50 pontos, mais 9 que o Nápoles, segundo classificado que esta noite se desloca até Milão, para defrontar o Inter, de João Mário, terceiro na tabela.